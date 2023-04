Rekord för solel i kommunen

Det var ett rekordår för solel i Sigtuna kommun förra året.

Förra året installerades hela 4 megawatt ny solel till elnätet i Sigtuna kommun vilket är en ökning med 55 procent jämfört med förra året, rapporterar Newsworthy. Det finns nu 557 nätanslutna anläggningar i kommunen som tillsammans producerar 11,3 megawatt. Det motsvarar cirka 7-8 procent av vad hushållen i kommunen förbrukar per år. De flesta anläggningarna är medelstora, det vill säga producerar mellan 20 kW-1M per år. Sigtuna har i jämförelse med andra kommuner relativ hög andel watt solceller per person med 219, 9 watt/person. Länssnittet är 110,6 watt. Norrtälje har dock högsta solelstalet.