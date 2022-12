RC storsatsar på Arlanda

Näringsliv Arlanda noterade 1,5 miljoner resenärer under november: - Vi kan konstatera att flygresandet fortsätter att återhämta sig under november månad. Detta trots det osäkra omvärldsläget med ökade levnadskostnader och att efterfrågan under november normalt sett är en förhållandevis svagare månad, säger Swedavias VD Jonas Abrahamsson.