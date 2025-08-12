Rävattrapp skrämde bort kanadagässen vid strandpromenaden

Efter år av misslyckade försök att hålla kanadagässen borta från strandpromenaden och badplatserna i Sigtuna har en rävattrapp gjort susen – åtminstone för stunden.

Förra veckan syntes flera hundra gäss i och utanför den nedklippta vassen nedanför Herrhagsvägen. Men när boende promenerade där i helgen var de spårlöst borta. I vassen stod istället en rävattrapp. Boende hoppas nu att tricket kan hålla gässen borta även framöver – och kanske inspirera kommunen att prova samma sak på fler platser.