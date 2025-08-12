Rävattrapp skrämde bort kanadagässen vid strandpromenaden
Efter år av misslyckade försök att hålla kanadagässen borta från strandpromenaden och badplatserna i Sigtuna har en rävattrapp gjort susen – åtminstone för stunden.
Förra veckan syntes flera hundra gäss i och utanför den nedklippta vassen nedanför Herrhagsvägen. Men när boende promenerade där i helgen var de spårlöst borta. I vassen stod istället en rävattrapp. Boende hoppas nu att tricket kan hålla gässen borta även framöver – och kanske inspirera kommunen att prova samma sak på fler platser.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.