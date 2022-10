Råttproblem runt om kommunen

Problem med råttor runt om i kommunen ökar och kommunen uppmanar allmänhet och företagare att anmäla vid observation.

I veckan rapporterade UNT om problem med råttor på Södergatan. Men det är inte bara där som problemen finns, märsta.nu har upprepade gånger visat på råttor vid exempelvis återvinningsstationer. Nu uppmanar kommunen allmänhet att använda felanmälnings-appen när man observerar råttor på en och samma plats flera gånger. I snitt är det 20 sådana felanmälningar som kommer in per år till kommunen.

– När vi får in en anmälning gör vi en bedömning kring vad vi kan göra och hur. Om det är fällor som ska sättas ut vill vi sätta dem så nära roten till problemet som det går. Då blir det viktigt vem som är fastighets- eller markägare. Ibland är det kommunen som är det, ibland är det någon annan, säger Mikael Gustafsson, enhetschef på park- och miljödriftsenheten i ett uttalande

Ett sätt att komma åt råttorna är att strypa mattillgången eller kapa vegetation. När man kapar vegetation så blir råttorna mer synliga. Tillgången på mat är inte lika lätt när råttorna finns i affärer eller restauranger. Kommunen byter även ut sina sopkorgar till Big Belly-kärl som varken fåglar eller råttor kan ta sig in i.