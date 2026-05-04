Rättegången inleds idag

I dag inleds rättegången mot en man som misstänks ha mördat sin exfru genom att dränka henne i en isvak för elva år sedan.

Kvinnan hittades under isen och det fanns tecken på att hon utsatts för våld. Fallet fick nytt liv efter att en anhörig senare ställt frågor om dödsorsaken, vilket ledde till att utredningen togs upp igen.

Enligt åklagaren har nya tekniska metoder haft stor betydelse för att kunna väcka åtal i det äldre ärendet.