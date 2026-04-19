Rättegång startar i maj – Expert: Blir inte lätt
Det uppmärksammade mordfallet från Sigtunafjärden tas nu upp i rätten igen. Rättegången startar i början av maj, enligt TV4.
Det var i januari 2015 som en kvinna i 40-årsåldern hittades död i en isvak i Mälaren utanför Sigtuna. Hon hade anmälts försvunnen av en väninna kort innan. Hennes make greps och häktades i samband med händelsen, men släpptes senare och utredningen lades ned i brist på bevis.
Kalla fall leder till nytt åtal
Fallet har nu återaktualiserats efter att polisens kalla fall-grupp gått igenom materialet på nytt. Den nu 51-årige mannen har åtalats för mord och nekar till brott.
Utredningen bygger i stor utsträckning på det material som togs fram redan 2015, kompletterat med nya förhör och tekniska genomgångar.
Leif GW Persson: ”Kommer inte bli lätt”
Kriminologen Leif GW Persson har i TV4 kommenterat fallet och menar att utredningen i hög grad bygger vidare på tidigare spår.
Han lyfter flera möjliga förklaringar till dödsfallet, men säger samtidigt att polisens huvudspår fortsatt är relationen mellan makarna.
– Det finns även andra möjligheter. Det kan vara en olyckshändelse, även om det inte är så vanligt att man trillar i isvakar på det viset. Det kan vara självmord, utomordentligt ovanligt i den typen av fall, och det kan vara annans handaverkan, säger GW Persson i TV4.
Han beskriver också att det rör sig om en konflikt i samband med en pågående skilsmässa.
– Det kommer inte bli lätt. Enbart den pedagogiska uppgiften är ansenlig, säger han.
Rättegång i maj
Enligt TV4 väntas rättegången starta i början av maj. Frågan som domstolen ska pröva är om den nya genomgången av bevisningen räcker för en fällande dom i ett fall som varit ouppklarat i över ett decennium.