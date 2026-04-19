Rättegång startar i maj – Expert: Blir inte lätt

Det uppmärksammade mordfallet från Sigtunafjärden tas nu upp i rätten igen. Rättegången startar i början av maj, enligt TV4.

Det var i januari 2015 som en kvinna i 40-årsåldern hittades död i en isvak i Mälaren utanför Sigtuna. Hon hade anmälts försvunnen av en väninna kort innan. Hennes make greps och häktades i samband med händelsen, men släpptes senare och utredningen lades ned i brist på bevis.

Kalla fall leder till nytt åtal

Fallet har nu återaktualiserats efter att polisens kalla fall-grupp gått igenom materialet på nytt. Den nu 51-årige mannen har åtalats för mord och nekar till brott.

Utredningen bygger i stor utsträckning på det material som togs fram redan 2015, kompletterat med nya förhör och tekniska genomgångar.

Leif GW Persson: ”Kommer inte bli lätt”

Kriminologen Leif GW Persson har i TV4 kommenterat fallet och menar att utredningen i hög grad bygger vidare på tidigare spår.

Han lyfter flera möjliga förklaringar till dödsfallet, men säger samtidigt att polisens huvudspår fortsatt är relationen mellan makarna.

– Det finns även andra möjligheter. Det kan vara en olyckshändelse, även om det inte är så vanligt att man trillar i isvakar på det viset. Det kan vara självmord, utomordentligt ovanligt i den typen av fall, och det kan vara annans handaverkan, säger GW Persson i TV4.

Han beskriver också att det rör sig om en konflikt i samband med en pågående skilsmässa.

– Det kommer inte bli lätt. Enbart den pedagogiska uppgiften är ansenlig, säger han.

Rättegång i maj

Enligt TV4 väntas rättegången starta i början av maj. Frågan som domstolen ska pröva är om den nya genomgången av bevisningen räcker för en fällande dom i ett fall som varit ouppklarat i över ett decennium.