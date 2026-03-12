Rapport: Infrastruktur kring Arlanda kan ge miljardnytta

En ny rapport från Mälardalsrådet visar att planerade infrastruktursatsningar i Stockholm–Mälarregionen kan ge samhällsnyttor på totalt 222 miljarder kronor. Enligt rapporten beräknas 12,7 miljarder kronor av nyttorna tillfalla Uppsala län.

Bland de projekt som lyfts fram finns satsningar på E4 vid Arlanda. Utbyggnaden bedöms kunna korta restider och förbättra tillgängligheten till Arlanda.

I dag pendlar omkring 155 000 personer mellan kommunerna i stråket mellan Uppsala och Stockholm. Enligt rapporten är fungerande infrastruktur avgörande för både arbetspendling och näringslivets transporter.

– Näringslivet är helt beroende av fungerande transporter för sina medarbetare och sina varor. Dessutom skulle tillgängligheten till Arlanda påverkas negativt utan satsningar, säger Cecilia Linder.

Under våren väntas regeringen fatta beslut om den nationella planen för transportinfrastruktur 2026–2037. I förslaget från Trafikverket finns finansiering för flera projekt i regionen, däribland utbyggnaden av E4 vid Arlanda och järnvägsprojektet Fyra spår Uppsala–Stockholm.