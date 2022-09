Rapport: Dyrare att bo i länet

Det kommer bli dyrare att bo länet jämfört med andra delar av landet på grund av inflation, räntor och drivmedelspriser.

Stockholms Handelskammare konstaterar att en familj i Stockholms län kommer att få kostnadsökning på 135 000 kronor, en vanlig familj i övriga Sverige får se ökade utgifter med 92 000 kronor.

– Människor kommer att tvingas lägga om sina vanor för att kunna hantera kostnadsökningarna. När vardagslyxen och de bekväma tjänsterna plockas bort, när renoveringar och investeringar skjuts på framtiden så märks det hos företagen. Konkurser och arbetslöshet väntar runt hörnet. Våra politiker måste gräva ner stridsyxan och samla sig så att krisens effekter kan minskas snabbt och kraftfullt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.

Redan under 2022 har det blivit kraftigt ökade energipriser, drivmedelspriser, dyrare livsmedel med mera. Totalt under 2022 är det 72 000 i kostnadsökningar men för 2023 ökar det ytterligare 63 000 till 135 000 kronor. Ett snitthushåll kommer ha kostnader på 330 000 kronor under helåret 2023. Beräkningarna har inkluderat el på 20 000 kWh/år, bil med bensin, livsmedelskostnader enligt Konsumentverkets referensvärden och bolån samt familj med två barn.