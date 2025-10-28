Foto: Jamshid Jamshidi

Rån i Märsta – man hotad med vapenliknande föremål

Vid 17.15-tiden på tisdagen larmades polisen till Märsta efter att en man i 25-årsåldern hotats av okända gärningsmän med ett vapenliknande föremål.

Under händelsen uppstod tumult och gärningsmännen lämnade platsen. Det vapenliknande föremålet blev kvar på platsen. Polisen söker nu efter gärningsmännen med flera resurser. Det är i nuläget oklart om något har stulits och om föremålet är skarpt. Händelsen rubriceras tills vidare som grovt rån och grovt vapenbrott.

Av Erik Karlsson
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.