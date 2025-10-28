Rån i Märsta – man hotad med vapenliknande föremål

Vid 17.15-tiden på tisdagen larmades polisen till Märsta efter att en man i 25-årsåldern hotats av okända gärningsmän med ett vapenliknande föremål.

Under händelsen uppstod tumult och gärningsmännen lämnade platsen. Det vapenliknande föremålet blev kvar på platsen. Polisen söker nu efter gärningsmännen med flera resurser. Det är i nuläget oklart om något har stulits och om föremålet är skarpt. Händelsen rubriceras tills vidare som grovt rån och grovt vapenbrott.