Ramirent etablerar i F60Foto: Pressbild

Ramirent öppnar nytt kundcenter i F60 Företagspark

Arlandastad F60 AB har tecknat avtal med Ramirent AB, som etablerar ett nytt kundcenter i F60 Företagspark. Lokalerna omfattar cirka 2 600 kvadratmeter, med möjlighet att placera större maskiner utomhus.

Fastigheten rymmer totalt fem hyresgäster. Först att flytta in är Tufvassons AB, som tar cirka 1 450 kvadratmeter i bruk i januari 2026.
– Att teckna hyresavtal med Ramirent AB innebär att vi också säkerställt en bra byggsten för företag inom byggbranschen att etablera i F60 Företagspark, säger Joakim Einarsson, VD Arlandastad F60 AB.

Ramirent är verksamt i nio länder och ingår i Loxamgruppen. Det nya kundcentret ska samla företagets sortiment och service i Arlandas närområde.
– De nya lokalerna gör det möjligt att skapa ett kundcenter i toppklass, säger Jens Sjöberg, VD Ramirent AB.

Av Erik Karlsson

