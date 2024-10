Räkmackans dag uppmärksammas på Arlanda

Idag måndag är det Räkmackans dag på Arlanda. Det uppmärksammades under en ceremoni på Terminal 5 där Gateau fick ta emot utmärkelse för att ha sålt flest mackor hittills i år.

Gateau har under perioden januari till september 2024 sålt flest räkmackor på Arlanda, med sin version innehållande 120 gram handskalade, MSC-märkta räkor på danskt rågbröd. Totalt såldes 48 256 räkmackor på flygplatsen under denna period, och Gateaus räkmacka, som kostar 189 kronor, blev den mest populära. Under en ceremoni i Terminal 5 fick Alan Salih, enhetschef på Gateau, ta emot blommor och den officiella utmärkelsen.

Salih förklarade att helhetsupplevelsen av räkmackan är avgörande, där rätt balans mellan räkor, majonnäs och sallad, samt det danska rågbrödet, är centralt för smaken.

Räkmackans dag, instiftad av Arlanda 2010, firas årligen den 14 oktober och understryker den stora efterfrågan på räkmackor bland resenärerna.