Rådhuset kommer INTE att rivas

Rådhuset i Sigtuna kommer inte att rivas utan var ett Aprilskämt.

märsta.nu:s avslöjande om Rådhuset och Hard Rock Café på lördagen, 1 april, var inget annat än ett aprilskämt. Vi ber om ursäkt om någon tagit illa vid sig av skämtet. märsta.nu har nu under 15 år levererat aprilskämt varje år vilken brukar vara uppskattat, över 2600 läsare hade klickat in på artikeln om Rådhuset under lördagen.