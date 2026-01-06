RA19:s tjejer tvåa i Storvreta Cup

RA19:s F13-lag slutade på en andraplats i Storvreta Cup efter finalförlust mot Vaksala med 1–0. Laget gick obesegrat genom turneringen fram till finalen.

Vägen till finalen inleddes med fyra gruppspelsmatcher utan förlust. I kvartsfinalen besegrades Värmdö med 3–0 och i semifinalen vann RA19 mot Järfälla Bele med 2–0 efter en jämn match Finalen mot Vaksala blev målsnål och jämn, där RA19 skapade flera målchanser men där små marginaler avgjorde till motståndarnas fördel. Under turneringen stod målvakten Sindra för en stark insats och utsågs till turneringens bästa målvakt i F13-klassen. Hon släppte in totalt fyra mål på sju matcher.