Foto: Insändarbild

RA19:s tjejer tvåa i Storvreta Cup

RA19:s F13-lag slutade på en andraplats i Storvreta Cup efter finalförlust mot Vaksala med 1–0. Laget gick obesegrat genom turneringen fram till finalen.

Vägen till finalen inleddes med fyra gruppspelsmatcher utan förlust. I kvartsfinalen besegrades Värmdö med 3–0 och i semifinalen vann RA19 mot Järfälla Bele med 2–0 efter en jämn match Finalen mot Vaksala blev målsnål och jämn, där RA19 skapade flera målchanser men där små marginaler avgjorde till motståndarnas fördel. Under turneringen stod målvakten Sindra för en stark insats och utsågs till turneringens bästa målvakt i F13-klassen. Hon släppte in totalt fyra mål på sju matcher.

Av Erik Karlsson
herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

EXTRA

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

damallsvenskan

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.