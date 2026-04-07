RA19 fortsätter att leverera resultat – både på junior- och seniornivå

Föreningen bildades 2019 när Rosersbergs IK:s innebandysektion gick ihop med Arlanda IBK. Sedan dess har flera spelare tagit steget vidare till SSL, samtidigt som verksamheten på hemmaplan växt.

På herrsidan spelar laget i division 1 och är, trots en ung trupp, med i kampen om kval till Allsvenskan. Även damlaget nådde kvalspel den här säsongen, men åkte ut efter jämna matcher.

Störst framgångar finns just nu i juniorleden. Herrjuniorerna tog sig till SM-slutspel 2024, följde upp med en bronsmedalj 2025 – och är nu klara för slutspel igen. Det står klart efter 7–4 hemma mot IFK Gnesta i Ekillahallen.

Därmed väntar SM-slutspel för tredje året i rad.