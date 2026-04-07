RA19 fortsätter att leverera resultat – både på junior- och seniornivå
Föreningen bildades 2019 när Rosersbergs IK:s innebandysektion gick ihop med Arlanda IBK. Sedan dess har flera spelare tagit steget vidare till SSL, samtidigt som verksamheten på hemmaplan växt.
På herrsidan spelar laget i division 1 och är, trots en ung trupp, med i kampen om kval till Allsvenskan. Även damlaget nådde kvalspel den här säsongen, men åkte ut efter jämna matcher.
Störst framgångar finns just nu i juniorleden. Herrjuniorerna tog sig till SM-slutspel 2024, följde upp med en bronsmedalj 2025 – och är nu klara för slutspel igen. Det står klart efter 7–4 hemma mot IFK Gnesta i Ekillahallen.
Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.
Fotboll Haris Curovac från Märsta blir ny förbundschef för Upplands Fotbollförbund. Han tillträder tjänsten den 15 juni: - Jag är väldigt stolt och hedrad över att få ta över uppdraget att leda förbundet, säger Haris i ett uttalande.
kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.
Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.
Ridning Sigtunabygdens ryttarförening arrangerade disco i ridhuset på Sigtuna ridskola under fredagskvällen den 27 februari. Totalt deltog 65 barn, ungdomar och ledare. Den yngsta deltagaren var två år.
Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.