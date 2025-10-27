Quality Hotel Arlanda XPO prisas för fjärde året i rad
Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.
Quality Hotel Arlanda XPO har för fjärde året i följd utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards. Utmärkelsen, som ofta kallas resebranschens Oscars, delas ut till aktörer som utmärkt sig inom turism och hotellverksamhet världen över. Hotellet lyfts fram för sitt engagemang i service, gästfrihet och kvalitet. Hotelldirektör Hanna Ringdahl betonar att priset är ett erkännande för personalens arbete och kundernas förtroende.
