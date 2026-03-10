Quality Hotel Arlanda XPO i samarbete med UNICEF

Quality Hotel Arlanda XPO lanserar denna vecka Strawberrys nya hjärtefråga, Key to the Future, i samarbete med UNICEF.

Som en del av initiativet kan gäster, partners och lokalbefolkningen rita hjärtan på hotellet. För varje hjärta donerar Strawberry 10 norska kronor till UNICEF, som använder pengarna för att ge stöd till barn och ungdomar på flykt från krigsdrabbade områden.

Mellan den 9 och 15 mars finns en station i hotellets reception där besökare kan rita hjärtan som sedan hängs upp på en vägg. Hotelldirektör Hanna Ringdahl berättar att initiativet bygger på en intern omröstning bland medarbetarna i Norden och att det är ett sätt att engagera både personal och lokalbefolkning för ett gott syfte.

Strawberry har samarbetat med UNICEF i nästan 20 år, bland annat genom insamlingar och nödhjälpsprojekt, och Key to the Future är nästa steg i arbetet med att stödja barn som drabbats av krig och konflikter.