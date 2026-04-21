Punktliga tåg mellan Märsta-Södertälje

Pendeltågen mellan Märsta och Södertälje går fortsatt relativt punktligt. I mars var 95,2 procent av tågen i tid inom fem minuter.

Totalt kördes över 96 000 persontåg i landet under månaden. Av dem kom 91 procent fram i tid enligt samma mått. Ser man till en större marginal, 15 minuter, var punktligheten 97,1 procent.

Samtidigt märks en ökning av störningar kopplade till personer i spårområdet. I mars försenades närmare 700 tåg med mer än fem minuter av den typen av händelser, enligt Trafikverket.

Parallellt pågår ett omfattande arbete med att rusta upp järnvägen. Fler planerade arbeten och justeringar i tidtabellerna lyfts fram som orsaker till att punktligheten ändå förbättrats jämfört med tidigare.