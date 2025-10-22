Privata företag står för flest lönebidrag

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att privata företag i Sigtuna kommun står för en majoritet av de statliga lönebidragen.

Av totalt 171 pågående lönebidrag i kommunen finns 99 inom privat sektor, vilket motsvarar nästan 58 procent. Inom offentlig sektor finns 27 lönebidrag, medan resterande tillhör andra verksamheter.

Lönebidraget är ett statligt stöd som gör det möjligt för arbetsgivare att anpassa arbetsuppgifter och arbetsmiljö för personer med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

Enligt Arbetsförmedlingen gäller samma mönster i hela Stockholms län, där omkring två tredjedelar av alla lönebidrag finns hos privata arbetsgivare.

– Många arbetsgivare skulle vinna på att få upp ögonen för vad det innebär att anställa med stöd. Det är en win-win-situation för både arbetsgivare och arbetstagare, säger Charlotte Humling, tf regionchef på Arbetsförmedlingen Öst, i ett pressmeddelande.