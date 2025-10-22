Foto: Arkivbild/Jamshid Jamshidi

Privata företag står för flest lönebidrag

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att privata företag i Sigtuna kommun står för en majoritet av de statliga lönebidragen.

Av totalt 171 pågående lönebidrag i kommunen finns 99 inom privat sektor, vilket motsvarar nästan 58 procent. Inom offentlig sektor finns 27 lönebidrag, medan resterande tillhör andra verksamheter.

Lönebidraget är ett statligt stöd som gör det möjligt för arbetsgivare att anpassa arbetsuppgifter och arbetsmiljö för personer med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

Enligt Arbetsförmedlingen gäller samma mönster i hela Stockholms län, där omkring två tredjedelar av alla lönebidrag finns hos privata arbetsgivare.
– Många arbetsgivare skulle vinna på att få upp ögonen för vad det innebär att anställa med stöd. Det är en win-win-situation för både arbetsgivare och arbetstagare, säger Charlotte Humling, tf regionchef på Arbetsförmedlingen Öst, i ett pressmeddelande.

Av Erik Karlsson

Sigtuna tappar i ranking av företagsklimat

Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.

Elever får prova på byggyrken vid Arlanda

Näringsliv Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.

Norwegian utökar från Arlanda nästa sommar

Näringsliv Norwegian presenterar sitt basprogram för sommaren 2026 och meddelar att flygbolaget kommer att trafikera över 60 linjer till mer än 50 destinationer från Sverige. För Arlanda innebär det fler avgångar till flera populära resmål samt en breddning av utbudet.