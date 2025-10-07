Priserna på villor sjunker – stabil utveckling på bostadsrätter

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att både villa och bostadsrättsmarknaden backar de senaste tre månaderna.

Villamarknaden i Sigtuna kommun har backat med 2,9 procent de senaste tre månaderna. På årsbasis är utvecklingen däremot i stort sett oförändrad, med en uppgång på 0,1 procentenheter. Under perioden juli till september såldes 56 villor i kommunen till ett genomsnittligt pris på 5,1 miljoner kronor.

Bostadsrättsmarknaden visar en mindre nedgång på 0,6 procent de senaste tre månaderna, men en uppgång på 1,0 procent det senaste året. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger på drygt 27 000 kronor.

Prisutvecklingen i Sigtuna följer till viss del trenden i Storstockholm, där priserna steg i september efter en svagare augusti, enligt Svensk Fastighetsförmedling.