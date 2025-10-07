Foto: Street view/Google

Priserna på villor sjunker – stabil utveckling på bostadsrätter

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att både villa och bostadsrättsmarknaden backar de senaste tre månaderna.

Villamarknaden i Sigtuna kommun har backat med 2,9 procent de senaste tre månaderna. På årsbasis är utvecklingen däremot i stort sett oförändrad, med en uppgång på 0,1 procentenheter. Under perioden juli till september såldes 56 villor i kommunen till ett genomsnittligt pris på 5,1 miljoner kronor.

Bostadsrättsmarknaden visar en mindre nedgång på 0,6 procent de senaste tre månaderna, men en uppgång på 1,0 procent det senaste året. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger på drygt 27 000 kronor.

Prisutvecklingen i Sigtuna följer till viss del trenden i Storstockholm, där priserna steg i september efter en svagare augusti, enligt Svensk Fastighetsförmedling.

Av Erik Karlsson
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 26576)

Billigare hyror i Sigtuna än i många grannkommuner

Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.

Så lönsamt är det att flytta till kommunen

Bostad Stockholmare som flyttar från innerstaden till Sigtuna kommun kan spara 1 000 kronor i timmen genom att acceptera en restid på cirka en timme. Det är en ökning med 240 kronor jämfört med förra året, enligt en sammanställning från Svensk Mäklarstatistik och SL.