Priserna på villor fortsätter stiga i Sigtuna

Bostadspriserna för tre senaste månaderna visar en ökning gällande villor med över 6 procent.
I Sigtuna kommun ligger villapriserna de senaste tre månaderna på i genomsnitt 39 281 kronor per kvadratmeter, med ett medelpris på 5 452 000 kronor. Totalt säljs 45 villor under perioden, vilket är en ökning på 6,4 procent jämfört med tidigare period. För bostadsrätter ligger priset i genomsnitt på 26 584 kronor per kvadratmeter, med ett medelpris på 2 058 000 kronor. Totalt säljs 91 bostadsrätter, vilket är en minskning med 3,1 procent.
Bostad En familj i Märsta som under en längre tid haft råttor inne i sin lägenhet har nu fått problemet åtgärdat och beviljats ekonomisk kompensation. Hyresvärden har genomfört åtgärder i bostaden och familjen får en hyressänkning på 30 procent under sju månader, motsvarande cirka 18 000 kronor.
Bostad Sigtuna kommun placerades på plats 232 av 238 i Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings senaste ranking över ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är en marginell förbättring från förra årets placering på 234.
Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.
Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.