Priserna på villor fortsätter stiga i Sigtuna

Bostadspriserna för tre senaste månaderna visar en ökning gällande villor med över 6 procent.

I Sigtuna kommun ligger villapriserna de senaste tre månaderna på i genomsnitt 39 281 kronor per kvadratmeter, med ett medelpris på 5 452 000 kronor. Totalt säljs 45 villor under perioden, vilket är en ökning på 6,4 procent jämfört med tidigare period. För bostadsrätter ligger priset i genomsnitt på 26 584 kronor per kvadratmeter, med ett medelpris på 2 058 000 kronor. Totalt säljs 91 bostadsrätter, vilket är en minskning med 3,1 procent.