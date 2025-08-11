Priserna på bostadsrätter upp – villor backar

Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun har stigit med 3,5 procent den senaste tremånadersperioden, visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som publicerades den 8 augusti.
På tolv månader är ökningen 3,6 procent. Medelpriset för en bostadsrätt ligger nu på cirka 1,97 miljoner kronor och under perioden maj–juli genomfördes 104 affärer.
Villamarknaden visar däremot en nedgång. Priserna har sjunkit med 5 procent under perioden maj–juli och med 5,3 procent på ett år. Medelpriset för en villa i kommunen är 5,2 miljoner kronor. Efter en uppgång från juli förra året fram till och med april i år har prisnivåerna nu fallit tillbaka till samma nivå som i december 2023.
Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.
Bostad Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar blandade tecken. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter stigit svagt, medan villapriserna fortsatt ligger under nivåerna från i fjol.
Bostad SigtunaHem har nu invigt sitt nya kundservicekontor i de nybyggda Stationshusen på Västra Bangatan i Märsta. Efter 20 år på Stationsgatan 6 A går flytten till ett mer centralt läge – precis vid stationen.
Bostad De nya bolåneregler som regeringen föreslagit kan ge förstagångsköpare och medelinkomsttagare i Sigtuna bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Det visar en ny beräkning från jämförelsetjänsten Zmarta.
Bostad Under perioden mars till maj såldes 84 villor i Sigtuna kommun – den högsta siffran för en tremånadersperiod sedan 2021. Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik, analyserad av Newsworthy.
Bostad Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun ligger still, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Newsworthy. Under perioden februari till april låg medelpriset oförändrat jämfört med föregående tremånadersperiod.
Bostad Stockholmare som flyttar från innerstaden till Sigtuna kommun kan spara 1 000 kronor i timmen genom att acceptera en restid på cirka en timme. Det är en ökning med 240 kronor jämfört med förra året, enligt en sammanställning från Svensk Mäklarstatistik och SL.