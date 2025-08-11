Foto: Pressbild

Priserna på bostadsrätter upp – villor backar

Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun har stigit med 3,5 procent den senaste tremånadersperioden, visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som publicerades den 8 augusti.

På tolv månader är ökningen 3,6 procent. Medelpriset för en bostadsrätt ligger nu på cirka 1,97 miljoner kronor och under perioden maj–juli genomfördes 104 affärer.

Villamarknaden visar däremot en nedgång. Priserna har sjunkit med 5 procent under perioden maj–juli och med 5,3 procent på ett år. Medelpriset för en villa i kommunen är 5,2 miljoner kronor. Efter en uppgång från juli förra året fram till och med april i år har prisnivåerna nu fallit tillbaka till samma nivå som i december 2023.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu
