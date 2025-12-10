Foto: Daniel Iskandar

Priserna på bostadsrätter stiger i Sigtuna

Bostadsrättspriserna i Sigtuna ökade med 3 procent under hösten, enligt ny statistik som Newsworthy har sammanställt från Svensk Mäklarstatistik.

Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun steg med 3 procent under perioden september till november. I samma period såldes 96 bostadsrätter till ett genomsnittligt pris på 1,9 miljoner kronor. Motsvarande period förra året gjordes 121 affärer.

Även i Stockholms län syns en prisuppgång, där bostadsrättspriserna ökade med 6 procent. Sett över hela landet sjunker priserna i 59 kommuner, medan de stiger i 52.

För villor är läget mer stabilt i Sigtuna. Det genomsnittliga priset låg kvar på samma nivå som för tre månader sedan. Totalt såldes 82 villor under perioden, till ett snittpris på 5,2 miljoner kronor. I Stockholms län steg villapriserna med 1 procent.

Under perioden noterades inga försäljningar av fritidshus i Sigtuna, vilket gör att ingen prisutveckling redovisas för kategorin. I länet såldes 162 fritidshus för i snitt 3,5 miljoner kronor.

Av Erik Karlsson
