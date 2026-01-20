Prins Carl Philip besökte Sigtuna

Prins Carl Philip var på besök i Stora Brännbo där Hushållningssällskapets styrelsekonferens arrangerades.

Den 19 januari deltog Prins Carl Philip i Hushållningssällskapets styrelsekonferens i Sigtuna. Prinsen välkomnades av förbundsordförande Bengt-Olov Gunnarsson och förklarade därefter konferensen invigd.

Under konferensen diskuterades bland annat medlemmarnas roll samt framtidsfrågor för det svenska lantbruket. Prins Carl Philip är beskyddare av Hushållningssällskapens förbund.

Hushållningssällskapet är Sveriges äldsta organisation inom jordbruksområdet och grundades 1791. Organisationen har genom åren varit verksam inom flera samhällsområden, däribland jordbruk, utbildning och rådgivning, och bedriver i dag bland annat fältförsök och specialiststöd till lantbruket.