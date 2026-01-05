Premiär i Humbacken närmar sig – snöproduktionen igång

Det börjar dra ihop sig för säsongspremiär i Humbacken i Sigtuna. Under veckan är snöproduktionen i full gång och förutsättningarna ser goda ut för öppning.

Sigtuna Alpina har startat snöproduktionen i Humbacken och prognosen pekar på att arbetet kan pågå under flera dygn den kommande veckan. Förhoppningen är att kunna öppna backen inom kort.

Föreningen efterlyser samtidigt frivilliga som kan hjälpa till med arbetet kring backen. Den som vill bidra uppmanas att ta kontakt via Sigtuna Alpinas sociala medier.

Under snöproduktionen ligger slangar med högt tryck i backen. Allmänheten uppmanas därför att undvika området tills arbetet är avslutat, då slangarna kan innebära en säkerhetsrisk om de lossnar.