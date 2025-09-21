Premiär för ”Plocka med Robban” – elva kilo skräp samlades in
I lördags hölls premiären för initiativet Plocka med Robban, som samlar Märstabor för att plocka skräp längs gator och gångvägar. Under den första rundan samlades hela elva kilo avfall in på bara 90 minuter.
Gruppen rörde sig bland annat längs Stationsgatan, Södergatan, Västra Bangatan, delar av Sätunavägen och Stockholmsvägen. Bland fynden fanns plastavfall, trasig idrottsutrustning, hinkar och cigarettförpackningar.
Efter avslutat arbete samlades deltagarna vid ICA Nära på Stationsgatan för kaffe och kanelbullar, något som butikschefen Dan Enroth bidrog med. Butiken är en av samarbetspartnerna till projektet.
Bakom satsningen står Robert Zetterquist, som vill att ”Plocka med Robban” ska bli återkommande och bidra både till ett renare Märsta och till gemenskap bland invånarna. Nästa tillfälle är planerat till lördagen den 27 september.
Kulturnyheter Höstmarknaden och Trygghetsdagen i Vattentornsparken i Valsta lockade i lördags över 3 000 besökare. Parken fylldes av marknadsbord, musik och mötesplatser för samtal, vilket gav en tydlig prägel av gemenskap.
Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.
Kulturnyheter Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.
Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.
Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.
Kulturnyheter Författarduon bakom den uppskattade Enshammarserien är tillbaka med en ny bok. Märstabon Emilie Wiklund är ena halvan av teamet som nu släpper Att fånga en tango – en vass och varm feelgoodroman om sorg, humor och modet att börja om.