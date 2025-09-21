Foto: Privat

Premiär för ”Plocka med Robban” – elva kilo skräp samlades in

I lördags hölls premiären för initiativet Plocka med Robban, som samlar Märstabor för att plocka skräp längs gator och gångvägar. Under den första rundan samlades hela elva kilo avfall in på bara 90 minuter.

Gruppen rörde sig bland annat längs Stationsgatan, Södergatan, Västra Bangatan, delar av Sätunavägen och Stockholmsvägen. Bland fynden fanns plastavfall, trasig idrottsutrustning, hinkar och cigarettförpackningar.

Efter avslutat arbete samlades deltagarna vid ICA Nära på Stationsgatan för kaffe och kanelbullar, något som butikschefen Dan Enroth bidrog med. Butiken är en av samarbetspartnerna till projektet.

Bakom satsningen står Robert Zetterquist, som vill att ”Plocka med Robban” ska bli återkommande och bidra både till ett renare Märsta och till gemenskap bland invånarna. Nästa tillfälle är planerat till lördagen den 27 september.

Av Erik Karlsson

Valsta kyrka fyller 50 år

Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.

SVT spelade in i Märsta för Arvinge okänd

Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.

Märstarapparen 25 släpper ny singel

Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.