Premiär för ”Plocka med Robban” – elva kilo skräp samlades in

I lördags hölls premiären för initiativet Plocka med Robban, som samlar Märstabor för att plocka skräp längs gator och gångvägar. Under den första rundan samlades hela elva kilo avfall in på bara 90 minuter.

Gruppen rörde sig bland annat längs Stationsgatan, Södergatan, Västra Bangatan, delar av Sätunavägen och Stockholmsvägen. Bland fynden fanns plastavfall, trasig idrottsutrustning, hinkar och cigarettförpackningar.

Efter avslutat arbete samlades deltagarna vid ICA Nära på Stationsgatan för kaffe och kanelbullar, något som butikschefen Dan Enroth bidrog med. Butiken är en av samarbetspartnerna till projektet.

Bakom satsningen står Robert Zetterquist, som vill att ”Plocka med Robban” ska bli återkommande och bidra både till ett renare Märsta och till gemenskap bland invånarna. Nästa tillfälle är planerat till lördagen den 27 september.