Premiär för Norse Atlantic Airways flygning till Thailand
Den 22 oktober etablerade sig Norse Atlantic Airways på Stockholm Arlanda med en direktlinje till Bangkok.
Linjen trafikeras två gånger i veckan med start 29 oktober, med en Boeing 787 Dreamliner som rymmer 338 passagerare. I december planerar bolaget även att öppna en linje till Phuket. Flygningen ska stärka tillgängligheten mellan Sverige och Thailand och fungera som en länk för både turism och privata resor. – Relationen mellan Sverige och Thailand är väldigt speciell. Hundratusentals människor i Sverige har en stark koppling till Thailand – genom familj, vänner, arbete eller semestrar. Likaså finns det här i Sverige en stor och levande thailändsk gemenskap. Norse Atlantic kommer att spela en viktig roll i att uppnå Swedavias mål om att möjliggöra för människor att mötas, säger Jonas Abrahamsson, vd Swedavia.
Näringsliv Simon Cardenas, 22 år, från Hotell Kristina har korats till Europas bästa konferenskock i juniorklassen. Titeln togs under Europafinalen i matlagningstävlingen Copper Skillet som hölls i Högbo utanför Gävle.
Näringsliv Stavhopparen och världsrekordinnehavaren Armand ”Mondo” Duplantis har fått sin plats på Arlandas välkända porträttvägg ”Welcome to my hometown”. Under tisdagen avtäcktes hans porträtt i bagagehallen i Terminal 5.
Näringsliv Resebolaget TUI inleder ett samarbete med Ryanair och utökar därmed sitt utbud av paketresor från Arlanda. Samarbetet innebär större flexibilitet för resenärer och fler destinationer att välja mellan.
Näringsliv Antalet konkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under 2025. Enligt UC har 54 företag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 39 under motsvarande period förra året – en ökning med 39 procent.
Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.
Näringsliv Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.