Premiär för Norse Atlantic Airways flygning till Thailand

Den 22 oktober etablerade sig Norse Atlantic Airways på Stockholm Arlanda med en direktlinje till Bangkok.

Linjen trafikeras två gånger i veckan med start 29 oktober, med en Boeing 787 Dreamliner som rymmer 338 passagerare. I december planerar bolaget även att öppna en linje till Phuket. Flygningen ska stärka tillgängligheten mellan Sverige och Thailand och fungera som en länk för både turism och privata resor.

– Relationen mellan Sverige och Thailand är väldigt speciell. Hundratusentals människor i Sverige har en stark koppling till Thailand – genom familj, vänner, arbete eller semestrar. Likaså finns det här i Sverige en stor och levande thailändsk gemenskap. Norse Atlantic kommer att spela en viktig roll i att uppnå Swedavias mål om att möjliggöra för människor att mötas, säger Jonas Abrahamsson, vd Swedavia.