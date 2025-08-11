Premiär för Däckbytar-SM i Arlandastad

Den 4 september avgörs den första upplagan av Däckbytar-SM i Arlandastad. Tio finalister från hela landet gör upp om titeln genom ett praktiskt hjulskifte inför publik på Training Partner.

Finalisterna har kvalificerat sig via ett rikstäckande teoriprov och ska nu mäta sina färdigheter i ett verklighetstroget test. Vinnaren koras på plats under eftermiddagen.

Ingen av de tävlande kommer från Sigtuna kommun. Den närmaste deltagaren är Tommy Mäkelä från Upplands-Väsby.

Mästerskapet arrangeras av Motormagasinet och Däckspecialisternas Riksförbund för att uppmärksamma det yrkeskunnande som bidrar till trafiksäkerhet och framkomlighe