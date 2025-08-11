Premiär för Däckbytar-SM i Arlandastad

Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.
Näringsliv Linda Åmand blir ny verkställande direktör för Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB). Hon tillträder tjänsten den 6 oktober och ersätter Johan Stock som under många år arbetat i SIVAB men även inom Miljö- och hälsoenheten.
Näringsliv Arlandastad Group redovisar ett halvårsresultat som visar ökad affärsaktivitet och nya avtal. Intäkterna för första halvåret 2025 uppgick till cirka 170 miljoner kronor, med ett resultat på 16,8 miljoner kronor.
Näringsliv Att handla parfym, hudvård och solglasögon i taxfreebutiken på Arlanda kan bli betydligt dyrare än att beställa samma produkter online. En ny prisanalys från Prisjakt visar att 87 procent av varorna kostar mindre i nätbutiker.
Näringsliv SAS har beställt 45 nya jetflygplan av modellen Embraer E195-E2, med möjlighet att köpa ytterligare 10. En satsning som kan få påverkan på inrikesflyget i Sverige för SAS med omfattande verksamhet på Arlanda.
Näringsliv Valutaväxlaren FOREX stärker sin närvaro på Arlanda flygplats genom att öppna en ny butik i avgångshallen i Terminal 5 – före säkerhetskontrollen. Det blir företagets fjärde butik på flygplatsen och markerar en återkomst till denna del av terminalen.
Näringsliv BMW har förlängt sitt hyresavtal i Arlandastad till 2029 och utökar samtidigt sina lokaler till cirka 1 200 kvadratmeter. Företaget har bedrivit utbildning för bilar och motorcyklar i området sedan 2010.