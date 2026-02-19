Foto: Daniel Larsson/pressbild

Praktikbrist hotar framtidens flygtekniker vid Arlanda

Bristen på praktikplatser är en växande utmaning för flygteknikutbildningarna i Sverige – något som på sikt kan påverka kompetensförsörjningen vid bland annat Arlanda flygplats.

Enligt Gymnasiebarometern 2025/2026 från Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd ökar intresset för flygteknikprogrammet. Antalet behöriga sökande har stigit från 286 till 444 på ett år och över 95 procent av eleverna tar gymnasieexamen, vilket är betydligt högre än snittet för yrkesprogram.

Samtidigt uppger fem av sju skolor att det är svårt att ordna praktikplatser. Det arbetsplatsförlagda lärandet är en central del av utbildningen och avgörande för att eleverna ska etablera sig i branschen.

I en bransch där 73 procent av företagen uppger brist på flygteknisk personal och 84 procent ser underskott på tekniker med plåt- och strukturkompetens är frågan särskilt aktuell. Flera stora aktörer inom flyget, däribland SAS och Försvarsmakten, pekar på behovet av fler utbildade tekniker de kommande åren.

Vid Arlanda, där många flygverkstäder redan har hög belastning, kan svårigheten att ta emot praktikanter bli en flaskhals i kompetensförsörjningen. Samtidigt väntas stora pensionsavgångar inom yrket under det kommande decenniet.

Branschen har nyligen fått igenom två nya gymnasieämnen – flygplåtreparationer och flygkompositreparationer – i ett försök att möta behovet. Utmaningen kvarstår dock: utan tillräckligt med praktikplatser riskerar utbildade elever att söka sig till andra tekniska yrken.

Av Erik Karlsson
