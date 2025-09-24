Foto: Genrebild/Svenska kyrkan

POSK stärkte sin ställning i kyrkovalet i Sigtuna och Märsta

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) gick framåt i kyrkovalet den 21 september och blev största nomineringsgrupp i både Sigtuna och Märsta pastorat.

I Märsta pastorat fick POSK 49,97 procent av rösterna och tar 16 mandat i kyrkofullmäktige. Arbetarepartiet – Socialdemokraterna nådde 39,50 procent och får 12 mandat, medan Sverigedemokrater i Svenska kyrkan fick 10,53 procent och tar 3 mandat. Valdeltagandet landade på 13,93 procent, en nedgång med 0,9 procentenheter jämfört med förra valet. Totalt registrerades 1 443 giltiga röster.

I Sigtuna pastorat fick POSK 55,75 procent av rösterna, vilket ger 14 mandat – en ökning med ett mandat sedan valet 2021. Borgerlig kristen samverkan fick 18,99 procent, Socialdemokraterna 16,90 procent och Sverigedemokrater i Svenska kyrkan 8,36 procent. Valdeltagandet uppgick till 19,14 procent, en minskning med cirka 0,8 procentenheter.

Av Erik Karlsson

Bullerinventering längs järnvägen

Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.

EXTRA

Dumpade katter kopplas till uppfödare i Märsta

Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.

kyrkovalet

Lågt valdeltagande vid förra kyrkovalet

Politik På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.

Blottare vid Rosersbergs station

Blåljus En man ska ha onanerat öppet vid Rosersbergs station på torsdagsförmiddagen. Polisen larmades till platsen och en anmälan om sexuellt ofredande är upprättad.