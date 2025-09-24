POSK stärkte sin ställning i kyrkovalet i Sigtuna och Märsta

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) gick framåt i kyrkovalet den 21 september och blev största nomineringsgrupp i både Sigtuna och Märsta pastorat.

I Märsta pastorat fick POSK 49,97 procent av rösterna och tar 16 mandat i kyrkofullmäktige. Arbetarepartiet – Socialdemokraterna nådde 39,50 procent och får 12 mandat, medan Sverigedemokrater i Svenska kyrkan fick 10,53 procent och tar 3 mandat. Valdeltagandet landade på 13,93 procent, en nedgång med 0,9 procentenheter jämfört med förra valet. Totalt registrerades 1 443 giltiga röster.

I Sigtuna pastorat fick POSK 55,75 procent av rösterna, vilket ger 14 mandat – en ökning med ett mandat sedan valet 2021. Borgerlig kristen samverkan fick 18,99 procent, Socialdemokraterna 16,90 procent och Sverigedemokrater i Svenska kyrkan 8,36 procent. Valdeltagandet uppgick till 19,14 procent, en minskning med cirka 0,8 procentenheter.