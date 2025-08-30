Porsche World Road Show till Arlandastad

Efter flera års uppehåll återvänder Porsche World Road Show till Sverige. Mellan den 11 och 23 september hålls evenemanget på Arlanda Test Track i Arlandastad.

Senast arrangemanget genomfördes i Sverige var 2016. Under årets upplaga får inbjudna kunder möjlighet att provköra hela modellprogrammet – från klassiska 911-modeller och SUV:en Cayenne till den helt eldrivna Taycan.

Körningarna sker både på bana och väg samt i särskilda körmoment, med instruktörer på plats för att leda deltagarna. Syftet är att ge en bred upplevelse av hur olika modeller presterar när det gäller acceleration, precision och väghållning.

Porsche World Road Show arrangeras i över 45 länder och har lockat deltagare världen över sedan starten.