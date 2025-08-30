Porsche World Road Show till Arlandastad

Efter flera års uppehåll återvänder Porsche World Road Show till Sverige. Mellan den 11 och 23 september hålls evenemanget på Arlanda Test Track i Arlandastad.
Senast arrangemanget genomfördes i Sverige var 2016. Under årets upplaga får inbjudna kunder möjlighet att provköra hela modellprogrammet – från klassiska 911-modeller och SUV:en Cayenne till den helt eldrivna Taycan.
Körningarna sker både på bana och väg samt i särskilda körmoment, med instruktörer på plats för att leda deltagarna. Syftet är att ge en bred upplevelse av hur olika modeller presterar när det gäller acceleration, precision och väghållning.
Porsche World Road Show arrangeras i över 45 länder och har lockat deltagare världen över sedan starten.
Näringsliv Märsta Förenade är med i ett nytt pilotprojekt tillsammans med Heidelberg Materials Ballast Sverige. Nu ska en helt eldriven lastbil köra grus och krossmaterial mellan täkten i Riksten och kunder i Stockholm, både dag och natt.
Näringsliv Sedan den 1 juni är gårdsförsäljning av alkohol tillåten i Sverige. För First Distillery vid Wenngarns slott i Sigtuna har förändringen redan gett märkbara resultat. Omsättningen har ökat med omkring 30 procent under sommaren.
Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.
Näringsliv Linda Åmand blir ny verkställande direktör för Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB). Hon tillträder tjänsten den 6 oktober och ersätter Johan Stock som under många år arbetat i SIVAB men även inom Miljö- och hälsoenheten.
Näringsliv Arlandastad Group redovisar ett halvårsresultat som visar ökad affärsaktivitet och nya avtal. Intäkterna för första halvåret 2025 uppgick till cirka 170 miljoner kronor, med ett resultat på 16,8 miljoner kronor.
Näringsliv Att handla parfym, hudvård och solglasögon i taxfreebutiken på Arlanda kan bli betydligt dyrare än att beställa samma produkter online. En ny prisanalys från Prisjakt visar att 87 procent av varorna kostar mindre i nätbutiker.