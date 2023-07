Populära krogen stängde: Det är inte lönsamt längre

Krogen Anders & Jag i Märsta Centrum stängde i fredags med omedelbar verkan: - Det är inte lönsamt längre, säger Christian Cederferm, delägare.

Anders & Jag har varit en populär krog i centrala Märsta under några års tid. Men nu är det slutserverat. Enligt företagets delägare Christian Cederferm är det bland annat sviterna efter coronapandemin samt den ekonomiska krisen med att varor och hyror blivit dyrare som ligger bakom beslutet.

– Vissa av gästerna har mindre pengar att spendera samtidigt som det är dyrare för oss att handla, vi ser att färre av vår målgrupp som är ute och konsumerar här i centrumet, säger Christian Cederferm.

Anders & Jag har även öppettider som inte är optimala för verksamheten i och med att man är tvungna att ha generösa öppettider. Men tiderna för när gäster besöker restaurangen är bara under ett fåtal timmar på kvällstid.

– Vi sitter fast i ett avtal där tiderna inte går att förändra, det är inte lönsamt att ha personal under timmar då vi inte har försäljning. Underlaget under dagtid är helt enkelt för litet, fortsätter Christian Cederferm.

Det kan verka som ett abrupt beslut att stänga med omedelbar verkan men det är ändå ett samtalsämne som man diskuterat i företaget ett tag uppger Cederferm. Omsättningen ökade förvisso de senaste tre månaderna, men inte tillräckligt för att det skulle bli lönsamt.

– Vi är entreprenörer och hittar alltid på något annat att göra. Ett förslag som skulle gynna Märsta Centrum är att det skulle etableras fler restauranger så att Märsta Centrum blir en restaurangdestination, Det var synd att Bores stängde, säger Christian Cederferm.