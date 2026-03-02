Pontus Group förlänger med Menigo

Pontus Group, som bland annat driver American Express Lounge på Arlanda, har tecknat ett nytt tioårigt avtal med Menigo. Avtalet gäller mellan 2026 och 2036.
Samarbetet mellan bolagen har pågått i över 20 år. Enligt Pontus Frithiof är förlängningen en viktig del i koncernens fortsatta utveckling. Avtalet omfattar även ett fördjupat arbete med hållbarhetsfrågor. Menigo ska tillsammans med hållbarhetspartnern Ethos medverka i projekt och nya initiativ. Pontus Group grundades 1999 och driver i dag flera restaurang- och loungeverksamheter i Sverige och utomlands.
Partner Att flytta mellan Märsta och Stockholm är ett vanligt steg, oavsett om man söker stadens puls eller ett lugnare boende. Ofta handlar det om en lägenhetsflytt, och då är det flera praktiska detaljer som påverkar hur smidigt allt går – särskilt i flerfamiljshus.
Partner På Arlanda kan ett skift börja före gryningen, sluta sent, eller vara förlagt på natten. Dessutom kan tempot växla snabbt beroende på trafiksituationen, och då är det lätt att tappa både energi och skärpa innan passet är över.
Partner Att bli personlig tränare i Sverige innebär mer än bara ett träningsintresse, det kräver rätt certifiering för att du ska kunna arbeta professionellt och bli anställningsbar på gym eller anlitad som egenföretagare. Utbildningskraven varierar kraftigt beroende på licens, arbetsgivare och om du vill jobba i Sverige eller utomlands.
Partner Glasväggar för inomhusbruk är en lösning som delar av rum samtidigt som ljusflödet behålls genom bostaden. Du skapar en tydlig rumsindelning med hög ljudisolering utan att stänga in ytorna, vilket gör dem perfekta för hemmakontor eller sovalkover.
Näringsliv Från och med 1 februari 2026 är DSV och Schenker formellt integrerade i Sverige. Sammanslagningen följer på fusionen den 30 april 2025 och innebär att DSV nu kan erbjuda ett heltäckande transport- och logistiknätverk på den svenska marknaden.
Näringsliv Elin Ingves Pyk från Rosersberg är nominerad till Årets VD 2025 i kategorin små företag. Hon är vd för Sevan och Sevan Hummus Factory, som har verksamhet i Rosersberg, och är en av tre finalister till utmärkelsen.
Näringsliv Behovet av personal är fortsatt stort på Stockholm Arlanda Airport. Inför sommaren 2026 finns över 600 lediga tjänster att söka på landets största flygplatser, varav drygt 300 på Arlanda genom Swedavia. Därutöver rekryterar även många av de företag som är verksamma på flygplatsen.
Näringsliv Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.