Pontus Group förlänger med Menigo

Pontus Group, som bland annat driver American Express Lounge på Arlanda, har tecknat ett nytt tioårigt avtal med Menigo. Avtalet gäller mellan 2026 och 2036.

Samarbetet mellan bolagen har pågått i över 20 år. Enligt Pontus Frithiof är förlängningen en viktig del i koncernens fortsatta utveckling. Avtalet omfattar även ett fördjupat arbete med hållbarhetsfrågor. Menigo ska tillsammans med hållbarhetspartnern Ethos medverka i projekt och nya initiativ. Pontus Group grundades 1999 och driver i dag flera restaurang- och loungeverksamheter i Sverige och utomlands.