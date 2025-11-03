Pontus Frithiof har redan etablerat sig på Arlanda sedan tio år tillbakaFoto: Pressbild

Pontus Frithiof etablerar nytt restaurangkoncept i Arlandastad

Stjärnkocken och entreprenören Pontus Frithiof etablerar sitt nya restaurang- och cafékoncept i Arlandastad. Satsningen sker i samarbete med Arlandastad Group och planeras att öppna under första kvartalet 2026.

Restaurangen placeras i anslutning till en av Sveriges största laddplatser för elbilar, med omkring 100 laddstationer. Konceptet ska erbjuda en modern mötesplats där både människor och bilar kan ladda energi.

Enligt Arlandastad Group kommer satsningen att bidra till att området stärks som knutpunkt längs E4 mellan Stockholm och Uppsala. Inredningen tas fram av arkitekt Linn Gannås på Gaia Studio.

Pontus Frithiof, grundare av Pontus Group, beskriver satsningen som en plats för god mat, korta stopp och trivsel. – Vi skapar en attraktiv plats där det är enkelt att stanna till för något gott och fräscht att äta, säger han.

Dieter Sand, vd för Arlandastad Group, menar att samarbetet höjer områdets attraktionskraft ytterligare i takt med att infrastrukturen för elbilar byggs ut.

Av Erik Karlsson

