Foto: Jamshid Jamshidi

Polisinsats vid Migrationsverkets återvändandecentrum

Under tisdagen har det varit en större polisinsats vid Migrationsverkets återvändarcenter i Arlandastad.

UNT och Dagens ETC har rapporterat om insatsen. Polisen genomförde under tisdagen en insats vid Migrationsverkets återvändandecentrum i Arlandastad i samband med en förundersökning om ett misstänkt grovt brott. Ett större antal poliser deltog i insatsen och en teknisk undersökning genomfördes på platsen.

Enligt rapporteringen rör det sig inte om en pågående händelse och det finns ingen fara för allmänheten. I övrigt lämnas få uppgifter om ärendet.

Av Erik Karlsson

