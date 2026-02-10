Polisinsats vid Migrationsverkets återvändandecentrum

Under tisdagen har det varit en större polisinsats vid Migrationsverkets återvändarcenter i Arlandastad.

UNT och Dagens ETC har rapporterat om insatsen. Polisen genomförde under tisdagen en insats vid Migrationsverkets återvändandecentrum i Arlandastad i samband med en förundersökning om ett misstänkt grovt brott. Ett större antal poliser deltog i insatsen och en teknisk undersökning genomfördes på platsen.

Enligt rapporteringen rör det sig inte om en pågående händelse och det finns ingen fara för allmänheten. I övrigt lämnas få uppgifter om ärendet.