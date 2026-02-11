Polisinsats i Märsta – misstänkt narkotikabrott

Polis hade en omfattande insats i Märsta med anledning av ett misstänkt narkotikabrott.

Flera polispatruller ryckte ut till ett bostadsområde i Märsta under onsdagseftermiddagen efter att boende larmat om doft av narkotika.

Enligt uppgifter till märsta.nu arbetade polisen på plats med flera enheter och även narkotikahund. Boende uppger att en person fördes från området i samband med insatsen.

Polisen bekräftar att det rör sig om misstänkt narkotikabrott och att en husrannsakan har genomförts. Något gripande är däremot inte bekräftat i nuläget.

Vid 21-tiden hade polisens arbete i området avslutats. Utredningen fortsätter.