Polisinsats i lokalpolisområdet – fokus på våld i nära relation

Lokalpolisområde Sollentuna/Upplands-Väsby/Sigtuna genomför under två dagar en riktad insats kopplad till Orange Day, med fokus på att uppmärksamma och motverka våld mot kvinnor och flickor.

Upp till 14 poliser arbetar förebyggande mot brott i nära relation, med målet att minska grovt och dödligt våld. Insatsen bygger vidare på det arbete som pågått i Sollentuna under hela året. Ett team på omkring tio personer gör hembesök hos utsatta för att ge stöd och motivation, samtidigt som de arbetar uppsökande gentemot personer som utövar våld. Syftet är att tidigt fånga upp risker och stärka det långsiktiga trygghetsarbetet i området.