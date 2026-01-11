Polisinsats efter bedrägeriförsök och rån mot äldre
Sedan klockan 18 på lördagskvällen pågick en polisinsats mot flera fall av bedrägeriförsök och rån riktade mot äldre personer i Stockholms län, enligt polisen.
Insatsen omfattade ett stort antal åtgärder kopplade till parallella brottsutredningar i bland annat Haninge och Stockholm city. Gärningspersoner uppgavs utge sig för att komma från företag som Klarna och olika försäkringsbolag, i syfte att komma över bank-ID och kontouppgifter från målsägare.
Polisen arbetade under kvällen och natten med att utreda händelserna och uppmanade till fortsatt vaksamhet, särskilt bland äldre personer och deras anhöriga.
Politik Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.
Blåljus Polisen varnar för en ökning av bedrägeriförsök mot äldre i Stockholms län. Samtidigt har ett äldre par i Valsta i Märsta utsatts för grov stöld efter att okända personer tagit sig in i deras bostad.
Nyheter En ny vädervarning har utfärdats med risk för lokalt kraftiga snöbyar som kan påverka Sigtuna kommun under måndagen. Snöfallet kan ge besvärliga förhållanden i trafiken och störningar i kollektivtrafiken.