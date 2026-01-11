Foto: Jamshid Jamshidi

Polisinsats efter bedrägeriförsök och rån mot äldre

Sedan klockan 18 på lördagskvällen pågick en polisinsats mot flera fall av bedrägeriförsök och rån riktade mot äldre personer i Stockholms län, enligt polisen.

Insatsen omfattade ett stort antal åtgärder kopplade till parallella brottsutredningar i bland annat Haninge och Stockholm city. Gärningspersoner uppgavs utge sig för att komma från företag som Klarna och olika försäkringsbolag, i syfte att komma över bank-ID och kontouppgifter från målsägare.

Polisen arbetade under kvällen och natten med att utreda händelserna och uppmanade till fortsatt vaksamhet, särskilt bland äldre personer och deras anhöriga.

Av Erik Karlsson

