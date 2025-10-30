Polisen varnar för nytt bedrägeri mot äldre – falska låsbyten används som täckmantel

Flera fall av åldringsbrott där bedragare utger sig för att representera låsföretag och polis har förekommit senaste veckorna.

Polisen i lokalpolisområde Sollentuna/Upplands-Väsby/Sigtuna varnar för en ny typ av åldringsbrott där bedragare utger sig för att representera låsföretag och polis. Under den senaste veckan har flera fall rapporterats, både i Sollentuna och i angränsande områden.

Bedrägeriet börjar med att offret får ett sms om ett påstått låsbyte. När personen ringer numret i meddelandet och säger att inget låsbyte är beställt, uppger bedragaren att offret kan ha utsatts för ett bedrägeri. Samtalet kopplas sedan vidare till en falsk ”polis” som övertalar personen att ta fram värdesaker och bankkort, vilka sedan hämtas upp i bostaden.

Polisen uppmanar allmänheten att vara särskilt vaksam mot denna typ av kontaktförsök. Man ska aldrig lita på nummer som skickas via sms eller e-post, och inte låta sig kopplas vidare. Vid misstänkta fall ska polisen kontaktas via 114 14 eller vid akuta situationer 112.