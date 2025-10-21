Polisen varnar för fulsprit – flera ungdomar har behövt sjukhusvård

Polisen i lokalpolisområde Sigtuna/Väsby/Sollentuna rapporterar att de senaste dagarna kommit i kontakt med ett stort antal ungdomar som varit så berusade att de behövt sjukhusvård.

Ett antal personer har gripits, misstänkta för att ha langat alkohol till minderåriga. Flera brottsutredningar pågår också kring misstänkt olaglig tillverkning och försäljning av så kallad fulsprit.

Enligt polisen beställs alkoholen ofta via sociala medier och levereras från bilar som kör ut i olika områden.

Polisen uppmanar nu vårdnadshavare och vuxna att prata med ungdomar om riskerna med alkohol och att ha bättre uppsikt över var de befinner sig.

Den som har information om försäljning av alkohol till minderåriga uppmanas att kontakta polisen på 114 14, eller 112 vid akuta fall.