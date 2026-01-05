Polisen varnar för bedrägeriförsök – äldre par utsatt för grov stöld i Valsta
Polisen varnar för en ökning av bedrägeriförsök mot äldre i Stockholms län. Samtidigt har ett äldre par i Valsta i Märsta utsatts för grov stöld efter att okända personer tagit sig in i deras bostad.
Under måndagen har polisen upprättat ett tiotal anmälningar om försök till bedrägeri i Stockholms län. Enligt polisen har flera anmälare uppgett att personer sagt att de ska komma och städa deras bostäder, trots att ingen städning har beställts.
Samtidigt inträffade en grov stöld hos ett äldre par i 70-årsåldern i Valsta i Märsta under måndagseftermiddagen. Flera tillhörigheter, bland annat plånbok och nycklar, försvann från parets lägenhet. Det är oklart hur personerna tog sig in i bostaden, enligt polisens presstalesperson, rapporterar UNT.
Polisen har varit på plats, pratat med paret och upprättat en anmälan om grov stöld. Ingen person skadades fysiskt i samband med händelsen.
