Polisen varnar för båtmotorstölder

Polisen i lokalpolisområde Sollentuna varnar för att det är högsäsong för båtmotorstölder i kommunen.
Nu på hösten ökar risken för stölder av båtmotorer. När båtar ligger kvar i hamnar eller vid fritidshus blir de ofta ett lätt byte för tjuvar, som ibland tar sig fram sjövägen. Polisen misstänker att organiserade ligor ligger bakom och att samma område kan drabbas flera gånger.
I Sigtuna har det nyligen skett en stöld av en båtmotor, och polisen uppmanar därför båtägare att vara extra vaksamma. Tipsen är att besöka båten ofta, starta båtsamverkan, använda godkända lås och spårsändare samt se till att platsen är både upplyst och under uppsikt.
Nyheter Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.
Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.
Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.
Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.