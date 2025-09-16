Polisen varnar för båtmotorstölder

Polisen i lokalpolisområde Sollentuna varnar för att det är högsäsong för båtmotorstölder i kommunen.

Nu på hösten ökar risken för stölder av båtmotorer. När båtar ligger kvar i hamnar eller vid fritidshus blir de ofta ett lätt byte för tjuvar, som ibland tar sig fram sjövägen. Polisen misstänker att organiserade ligor ligger bakom och att samma område kan drabbas flera gånger.

I Sigtuna har det nyligen skett en stöld av en båtmotor, och polisen uppmanar därför båtägare att vara extra vaksamma. Tipsen är att besöka båten ofta, starta båtsamverkan, använda godkända lås och spårsändare samt se till att platsen är både upplyst och under uppsikt.