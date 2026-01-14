Polisen uppmanar till försiktighet på vägarna

Lokalpolisområde Sollentuna som Sigtuna kommun hör till uppmanar trafikanter att undvika att ge sig ut på vägarna med anledning av det rådande vädret med Gul varning från SMHI.
Polisen i Sigtuna kommun uppmanar trafikanter att undvika att ge sig ut på vägarna med anledning av det rådande vädret. Just nu är det mycket besvärligt med snö, halka och dålig sikt. – Stressa inte. Ingen kommer fram snabbare om man chansar, säger polisen. Kör lugnt, håll extra avstånd, anpassa hastigheten och visa hänsyn till andra trafikanter. Tänk också på fotgängare och cyklister som har det särskilt svårt i det här vädret.
Det finns risk för halka på samtliga stora vägar i kommunen, bland annat E4, 255, 273 och 263.
Nyheter En 16-årig flicka döms till sluten ungdomsvård efter att ha skjutit mot en lägenhet i Södertälje i somras. Hon är en av totalt 13 personer som döms för grova vålds- och narkotikabrott kopplade till gängkriminalitet, rapporterar SVT Stockholm.
Notiser Region Stockholm satsar 15 miljoner kronor på att stärka beroendevården för unga under 2026. En del av stödet går till Mini Maria Märsta/Sigtuna, som är en av de lokala mottagningar i länet som får ökade resurser.
Politik Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.