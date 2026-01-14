Polisen uppmanar till försiktighet på vägarna

Lokalpolisområde Sollentuna som Sigtuna kommun hör till uppmanar trafikanter att undvika att ge sig ut på vägarna med anledning av det rådande vädret med Gul varning från SMHI.

Polisen i Sigtuna kommun uppmanar trafikanter att undvika att ge sig ut på vägarna med anledning av det rådande vädret. Just nu är det mycket besvärligt med snö, halka och dålig sikt.

– Stressa inte. Ingen kommer fram snabbare om man chansar, säger polisen. Kör lugnt, håll extra avstånd, anpassa hastigheten och visa hänsyn till andra trafikanter. Tänk också på fotgängare och cyklister som har det särskilt svårt i det här vädret.

Det finns risk för halka på samtliga stora vägar i kommunen, bland annat E4, 255, 273 och 263.