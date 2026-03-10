Foto: MMS-Bild/Arkiv

Polisen genomför trafiksäkerhetsvecka – extra kontroller i trafiken

Polisen genomför just nu en nationell trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighetsöverträdelser. Kontrollerna sker över hela landet och kan även märkas i trafiken i Sigtuna kommun.

Under veckan intensifierar polisen sina trafikkontroller för att få fler förare att hålla hastighetsgränserna. Syftet är att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

Enligt polisen är hastigheten en avgörande faktor för trafiksäkerheten. Studier från Trafikverket visar att omkring 50 liv per år skulle kunna räddas om alla förare höll gällande hastighetsgränser.

Polisen uppmanar trafikanter att hålla skyltad hastighet och anpassa farten efter väglag och sikt. Trafiken delas av många olika trafikanter, och lägre hastigheter kan minska risken för allvarliga olyckor.

Under veckan kommer polisen att genomföra fler hastighetskontroller än vanligt. Syftet är enligt polisen att bidra till en tryggare trafikmiljö.

Av Erik Karlsson
Utvisningen av Ayla

Tonårsutvisningarna pausas – Andrum för Ayla

Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.