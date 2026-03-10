Polisen genomför trafiksäkerhetsvecka – extra kontroller i trafiken

Polisen genomför just nu en nationell trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighetsöverträdelser. Kontrollerna sker över hela landet och kan även märkas i trafiken i Sigtuna kommun.

Under veckan intensifierar polisen sina trafikkontroller för att få fler förare att hålla hastighetsgränserna. Syftet är att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

Enligt polisen är hastigheten en avgörande faktor för trafiksäkerheten. Studier från Trafikverket visar att omkring 50 liv per år skulle kunna räddas om alla förare höll gällande hastighetsgränser.

Polisen uppmanar trafikanter att hålla skyltad hastighet och anpassa farten efter väglag och sikt. Trafiken delas av många olika trafikanter, och lägre hastigheter kan minska risken för allvarliga olyckor.

Under veckan kommer polisen att genomföra fler hastighetskontroller än vanligt. Syftet är enligt polisen att bidra till en tryggare trafikmiljö.