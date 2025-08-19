Polisen genomför extra hastighetskontroller vid skolstart

Mellan den 18 och 24 augusti genomför polisen en nationell insatsvecka med fokus på hastighetskontroller i tätbebyggda områden. Anledningen är att många barn nu återvänder till skolan efter sommarlovet.

Polisen meddelar att särskild uppmärksamhet riktas mot platser där många människor rör sig, exempelvis bostadsområden, stadskärnor samt vid skolor och förskolor.

– Vi kommer att lägga extra fokus på hastighetskontroller i områden där det är många människor i rörelse. Nu när sommarlovet är slut för många barn borde det vara en angelägenhet för alla att de ska kunna röra sig tryggt till och från skolan, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Att hålla skyltad hastighet är en central del av trafiksäkerheten. Vid en kollision med en oskyddad trafikant kan så lite som 10 km/h vara skillnaden mellan liv och död, enligt polisen.

Utanför skolor och andra områden med många oskyddade trafikanter gäller ofta en hastighetsgräns på 30 km/h. Vid denna hastighet hinner en förare reagera och bromsa in, medan stoppsträckan mer än fördubblas redan vid 50 km/h.

Insatsveckan är en del av polisens återkommande trafiksäkerhetsveckor. Under året genomförs flera liknande satsningar med fokus på bland annat nykterhet, yrkestrafik och brott på väg.