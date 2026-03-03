Polisbil och arbetsbil krockade

En polisbil och ett arbetsfordon krockade under eftermiddagen.

Det var ett stort pådrag i Märsta efter en krock på Nymärstagatan. Enligt uppgift hade ett arbetsfordon från ett bostadsbolag krockat med en polisbil.

Personbilen kom körande i låg hastighet och körde in i den parkerade polisbilen, rapporterar unt.se. Enligt unt.se ska föraren ha drabbats av ett sjukdomsfall i samband med händelsen.

Ingen polis skadades och polisbilen behövde inte bärgas från platsen. Föraren i den andra bilen uppges inte ha skadats i själva kollisionen men fördes till sjukhus för kontroll.

Av Erik Karlsson

