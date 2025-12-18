Polisanställd åtalas för misstänkt bedrägeri

En polisanställd i Sigtuna kommun åtalas misstänkt för grovt bedrägeri efter att ha sjukanmält sig i samband med semester vid flera tillfällen.
Enligt uppgifter från UNT ska den polisanställda ha sjukanmält sig i direkt anslutning till sin semester tre somrar i rad. Den första misstänkta händelsen inträffade sommaren 2023, då kvinnan anmälde sig sjuk i tre dagar i samband med ledighet.
Polisens internutredning pekar på att hon samtidigt ska ha vistats utomlands. Bland annat ska flygbiljetter ha varit bokade under samma period som sjukskrivningen, och uttag av pengar ska ha gjorts i ett annat land samma dag som sjukanmälan registrerades.
Åklagaren bedömer att agerandet kan utgöra grovt bedrägeri och har därför väckt åtal.
