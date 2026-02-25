Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.

märsta.nu har tidigare rapporterat om polisens avspärrning vid Migrationsverkets återvändandecenter i Märsta tidigare i februari. Då uppgav polisen att det handlade om ett grovt brott, men utan att gå in på detaljer. Nu har rubriceringen blivit offentlig. Enligt TV4 Nyheterna gäller misstankarna grov våldtäkt mot barn. Uppgifterna bekräftas i domstolshandlingar.

Enligt TV4 larmades polisen efter att en flicka kommit in till sjukhus med skador. Misstanken är att brottet ska ha skett inne i byggnaden vid boendet. Ingen person är frihetsberövad och en åklagare leder utredningen.

Polisen och åklagaren hänvisar fortsatt till förundersökningssekretess.