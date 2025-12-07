Polis larmade till misstänkt rattfylla

Under natten larmades polis till en misstänkt rattfylla vid E4 Rosersberg. Det visade sig dock att föraren inte var berusad.
En bilist slog larm om en vinglig färd på E4 vid Rosersberg strax före midnatt natten mot söndag. Polisen fick fram ett registreringsnummer och kunde därefter hitta föraren, enligt unt.se. En kontroll genomfördes med anledning av körningen, men enligt polisens presstalesperson Carina Skagerlind var föraren inte berusad. Polisen misstänker inget brott.
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.