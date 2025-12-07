Polis larmade till misstänkt rattfylla

Under natten larmades polis till en misstänkt rattfylla vid E4 Rosersberg. Det visade sig dock att föraren inte var berusad.

En bilist slog larm om en vinglig färd på E4 vid Rosersberg strax före midnatt natten mot söndag. Polisen fick fram ett registreringsnummer och kunde därefter hitta föraren, enligt unt.se. En kontroll genomfördes med anledning av körningen, men enligt polisens presstalesperson Carina Skagerlind var föraren inte berusad. Polisen misstänker inget brott.