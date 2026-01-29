Polis beslagtog premiumbil

Polisen beslagtog en bil av ett premiumfabrikat i samband med en fordonskontroll på Arlanda.

Det rörde sig om en fem år gammal bil som tillhörde en kvinna i 45-årsåldern.

Vid kontrollen under onsdagen uppstod frågetecken kring hur kvinnan hade haft möjlighet att anskaffa fordonet, eftersom hennes deklarerade inkomster hade varit mycket låga. Enligt polisen hade hon under två av de senaste åren taxerat 0 kronor i förvärvsinkomst.

Bilen togs därför i beslag med stöd av lagen om självständigt förverkande, uppgav polisen.

Av redaktion@marsta.nu
Askerson etta på Moderaternas lista

Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.

Fler vapenbrott – narkotikabrotten minskar

Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.

Singelolycka på Bilbyvägen

Nyheter Under kvällen inträffade en singelolycka på Bilbyvägen, väg 915, mellan Bärmö och Sigtuna industriområde. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen.

Axelsson kritisk till visselblåsarfunktionen

Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).

Emma och Lucy vanliga hundnamn i kommunen

Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.