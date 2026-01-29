Polis beslagtog premiumbil

Polisen beslagtog en bil av ett premiumfabrikat i samband med en fordonskontroll på Arlanda.
Det rörde sig om en fem år gammal bil som tillhörde en kvinna i 45-årsåldern.
Vid kontrollen under onsdagen uppstod frågetecken kring hur kvinnan hade haft möjlighet att anskaffa fordonet, eftersom hennes deklarerade inkomster hade varit mycket låga. Enligt polisen hade hon under två av de senaste åren taxerat 0 kronor i förvärvsinkomst.
Bilen togs därför i beslag med stöd av lagen om självständigt förverkande, uppgav polisen.
Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in både en fråga till kommunfullmäktige och ett initiativärende till utbildningsnämnden om möjligheten att använda statliga bidrag för att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.
Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.
Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).
Politik Kristdemokraterna i Sigtuna har presenterat sin valsedel inför det kommande valet. Partiet uppger att valsedeln nu är fastställd och har i samband med detta skickat in pressmaterial till lokala medier.
Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.