Polis beslagtog premiumbil

Polisen beslagtog en bil av ett premiumfabrikat i samband med en fordonskontroll på Arlanda.

Det rörde sig om en fem år gammal bil som tillhörde en kvinna i 45-årsåldern.

Vid kontrollen under onsdagen uppstod frågetecken kring hur kvinnan hade haft möjlighet att anskaffa fordonet, eftersom hennes deklarerade inkomster hade varit mycket låga. Enligt polisen hade hon under två av de senaste åren taxerat 0 kronor i förvärvsinkomst.

Bilen togs därför i beslag med stöd av lagen om självständigt förverkande, uppgav polisen.