Pokalen kommer till Märsta

Märstasonen William Karlsson kommer att få en dag med bucklan. William som numera bor i Vegas samt har ett boende i Stockholm har både familj och bekanta kvar i Märsta. Han fostrades i Wings innan han lämnade vid 16-årsåldern för att spela i Västerås IK. Vad märsta.nu erfar kommer bucklan att komma med William till Märsta 12/8. Det blir först ett möte för Wingsspelare därefter kommer allmänheten ha möjlighet att beskåda världens äldsta pokal.

VGK Jack Eichel begins his day with a police escort to the rink he played on as a child followed by a visit to see some kids at his old high school and where he worked growing up. (Chelmsford, MA) #StanleyCup @GoldenKnights @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/2Ryy8s7UnF

— Philip Pritchard (@keeperofthecup) July 15, 2023